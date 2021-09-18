Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одесі сталася смертельна ДТП з поліцейським – поїхав на червоне світло

Субота, 18 вересня 2021, 16:20
В Одесі сталася смертельна ДТП з поліцейським – поїхав на червоне світло
Фото з відкритих джерел

У суботу, 18 вересня, в Одесі працівник поліції, за попередніми даними, поїхав на червоне світло й зіткнувся з іншим автомобілем, водій якого загинув.

Джерело: повідомлення поліції Одеської області

Деталі: Зазначається, що зіткнення сталося між автомобілями KIA та Mazda в суботу. Водій KIA 1955 року народження загинув.

Дослівно: "Подія сталася сьогодні, 18 вересня, близько шостої години ранку на вулиці Семена Палія. За попередньою інформацією, автомобілем Mazda керував 25-річний працівник поліції поза службою, який проїхав на червоне світло світлофора. Його доставили до лікарні з травмою голови та грудної клітини, де перевірять на наявність алкоголю в крові".

Більше деталей: Правоохоронці повідомили, що відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Після збору матеріали будуть передані до Державного бюро розслідувань.

 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПполіціяОдеса
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Усі новини...
ДТП
Справу про ДТП з кортежем Зеленського закрили: криміналу не знайшли
Ступка постане перед судом за п'яну ДТП
Чотири людини загинули і шість травмовані у ДТП на Черкащині
Останні новини
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
Усі новини...
Реклама: