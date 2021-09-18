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В Одесі сталася смертельна ДТП з поліцейським – поїхав на червоне світло

Субота, 18 вересня 2021, 16:20
Фото з відкритих джерел

У суботу, 18 вересня, в Одесі працівник поліції, за попередніми даними, поїхав на червоне світло й зіткнувся з іншим автомобілем, водій якого загинув.

Джерело: повідомлення поліції Одеської області

Деталі: Зазначається, що зіткнення сталося між автомобілями KIA та Mazda в суботу. Водій KIA 1955 року народження загинув.

Дослівно: "Подія сталася сьогодні, 18 вересня, близько шостої години ранку на вулиці Семена Палія. За попередньою інформацією, автомобілем Mazda керував 25-річний працівник поліції поза службою, який проїхав на червоне світло світлофора. Його доставили до лікарні з травмою голови та грудної клітини, де перевірять на наявність алкоголю в крові".

Більше деталей: Правоохоронці повідомили, що відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Після збору матеріали будуть передані до Державного бюро розслідувань.

 

Українська правда
Теми: ДТПполіціяОдеса
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