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В Одессе произошло смертельное ДТП с полицейским – поехал на красный свет

Суббота, 18 сентября 2021, 16:20
Фото из открытых источников

В субботу, 18 сентября, в Одессе работник полиции, по предварительным данным, поехал на красный свет и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого погиб.

Источник: сообщение полиции Одесской области

Детали: Отмечается, что столкновение произошло между автомобилями KIA и Mazda в субботу. Водитель KIA 1955 года погиб.

Дословно: "ЧП произошло сегодня, 18 сентября, около шести часов утра на улице Семена Палия. По предварительной информации, автомобилем Mazda управлял 25-летний работник полиции вне службы, который проехал на красный свет светофора. Его доставили в больницу с травмой головы и грудной клетки, где проверят на наличие алкоголя в крови".

Больше деталей: Правоохранители сообщили, что сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

После сбора материалы будут переданы в Государственное бюро расследований.

 

Украинская правда
Темы: ДТПполицияОдесса
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