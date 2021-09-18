Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Мер Будапешта пообіцяв звільнити Угорщину від Орбана

Субота, 18 вересня 2021, 18:02
Віктор Орбан, фото з його Facebook

Лідер в боротьбі за можливість стати об'єднаним кандидатом від опозиції на виборах наступного року, мер Будапешта Гергей Корачонь, почав свою передвиборну кампанію в п'ятницю, пообіцявши звільнити країну від прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Ліберальний мер Будапешта Гергей Корачонь є одним з п'яти претендентів очолити коаліцію основних опозиційних партій на виборах весною наступного року. У п’ятницю він звернувся до кількох сотень прихильників, які зібралися, незважаючи на дрібний дощ, в угорській столиці.

Корачонь сказав, що вибори наступної весни будуть "святом, а не знущанням над демократією".

"Починаючи від завтра, ми звільнимо Угорщину від правління Віктора Орбана", - сказав він.

Шість опозиційних партій країни вирішили відмовитися від ідеологічних розбіжностей і узгодити своїх кандидатів на виборах, щоб перемогти партію Віктора Орбана "Фідес", яка має більшість у дві третини в парламенті.

Незважаючи на те, що Орбан користується популярністю в своїй країні, критики звинувачують його в автократичних тенденціях і в захопленні контролю над ЗМІ.

Праймеріз угорської опозиції розпочинається в суботу і буде проходити в два тури. Попередні вибори є частиною виборчої стратегії опозиціонерів щодо висунення єдиних спільних кандидатів проти суперника від "Фідес" в кожному виборчому окрузі.

Цей метод привів до значних успіхів на місцевих виборах в 2019 році, коли опозиційна коаліція змістила керівництво Будапешта і більшості великих міст Угорщини.

Опозиційні політики говорять, що їхня стратегія єдності - єдиний спосіб перемогти Орбана після того, як його партія в 2011 році створила і в односторонньому порядку ухвалила новий закон про вибори.

Нещодавні опитування показують, що об’єднана опозиція та партія Орбана йдуть "нога в ногу", і оглядачі прогнозують непередбачувані результати виборів.

Теми: Угорщина
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Макрон і Байден готують переговори через кризу з підводними човнами

В українській армії вже запровадили більше 300 стандартів НАТО – полковник ЗСУ

Коронавірус: у Росії черговий сплеск епідемії, смертність зросла

фотоУ Києві пройшов Марш рівності

Франція: скандал з підводними човнами вплине на стратегічну концепцію НАТО

фотоВ Україні відкрилися дільниці для голосування на російських виборах – посольство РФ

Усі новини...
Угорщина
В Угорщині у мобільних пунктах на кордоні вакцинувалися понад 20 тисяч жителів Закарпаття
Угорщина узгодила з РФ 15-річну угоду на закупівлю газу
Угорщина планує в 2022 році запустити виробництво вакцини "Спутник V"
Останні новини
14:56
Макрон і Байден готують переговори через кризу з підводними човнами
14:47
Урядовці запланували зменшити викиди на 65% до 2030 року
14:36
У Швейцарії закінчуються чіпси через коронавірус і поганий врожай
14:26
В українській армії вже запровадили більше 300 стандартів НАТО – полковник ЗСУ
13:47
Шмигаль розповів, які проєкти складають потенційні інвестиції в рамках "інвестнянь"
13:34
В Україну йде нічне похолодання
13:14
США закликали РФ не блокувати продовження роботи місії ОБСЄ на кордоні з Україною
13:01
Коронавірус: у Росії черговий сплеск епідемії, смертність зросла
12:50
У Бундестазі побоюються ймовірного збільшення числа депутатів, їх вже понад 700
12:41
фотоУ Києві пройшов Марш рівності
Усі новини...