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Мэр Будапешта пообещал освободить Венгрию от Орбана

Суббота, 18 сентября 2021, 18:02
Мэр Будапешта пообещал освободить Венгрию от Орбана
Виктор Орбан, фото из его Facebook

Лидер в борьбе за возможность стать объединенным кандидатом от оппозиции на выборах в следующем году, мэр Будапешта Гергей Корачонь, начал свою предвыборную кампанию в пятницу, пообещав освободить страну от премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Либеральный мэр Будапешта Гергей Корачонь является одним из пяти претендентов возглавить коалицию основных оппозиционных партий на выборах весной следующего года. В пятницу он обратился до нескольких сотен сторонников, собравшихся, несмотря на мелкий дождь, в венгерской столице.

Корачонь сказал, что выборы следующей весной будут "праздником, а не издевательством над демократией".

"Начиная с завтрашнего дня, мы освободим Венгрию от правления Виктора Орбана", - сказал он.

Шесть оппозиционных партий страны решили отказаться от идеологических разногласий и согласовать своих кандидатов на выборах, чтобы победить партию Виктора Орбана "Фидес", которая имеет большинство в две трети в парламенте.

Несмотря на то, что Орбан пользуется популярностью в своей стране, критики обвиняют его в автократических тенденциях и в захвате контроля над СМИ.

Праймериз венгерской оппозиции начинается в субботу и будет проходить в два тура. Предыдущие выборы являются частью избирательной стратегии оппозиционеров по выдвижению единых общих кандидатов против соперника от "Фидес" в каждом избирательном округе.

Этот метод привел к значительным успехам на местных выборах в 2019 году, когда оппозиционная коалиция сместила руководство Будапешта и большинстве крупных городов Венгрии.

Оппозиционные политики говорят, что их стратегия единства - единственный способ победить Орбана после того, как его партия в 2011 году создала и в одностороннем порядке приняла новый закон о выборах.

Последние опросы показывают, что объединенная оппозиция и партия Орбана идут "нога в ногу", и обозреватели прогнозируют непредсказуемые результаты выборов.

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Темы: Венгрия
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