Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна виборола 3 "золота" на чемпіонаті світу з веслування

Субота, 18 вересня 2021, 20:41
Україна виборола 3 золота на чемпіонаті світу з веслування
Фото Федерації каное України

Українки Людмила Лузан та Анастасія Четверікова стали чемпіонками світу з веслування у каное-двійці, ще дві золоті медалі на чемпіонаті світу у Копенгагені завоювали чоловіки у каное-четвірках та байдарках-четвірках. Крім того, Людмила Лузан виборола ще й одиночне "срібло".

Джерело: НОК України та олімпійська команда у Facebook

Деталі: Першу золоту медаль на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное у Копенгагені вибороли на дистанції 500 м срібний олімпійський екіпаж в каное-двійці Людмила Лузан та Анастасія Четверікова.

Після цього українські спортсмени здобули ще 2 "золота" та "срібло", таким чином в українців загалом 4 нагороди.

Дослівно: "Маємо ще три медалі на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное. Каное-четвірка, 500 м, Віталій Вергелес, Андрій Рибачок, Юрій Вандюк, Тарас Міщук.

Байдарка-четвірка, 500 м, Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов, Іван Семикін.

Каное-одиночка, 500 м, Людмила Лузан.

Вітаємо спортсменів та увесь тренерський штаб на чолі з Юрієм Чебаном".

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Усі новини...
спорт
Національний рекорд: одразу чотири українки вийшли до другого кола Вімблдону-2023
Російських спортсменок заявили як сирійських на змаганнях в Алжирі – росЗМІ
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
Останні новини
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
Усі новини...
Реклама: