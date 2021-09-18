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Україна виборола 3 "золота" на чемпіонаті світу з веслування

Субота, 18 вересня 2021, 20:41
Фото Федерації каное України

Українки Людмила Лузан та Анастасія Четверікова стали чемпіонками світу з веслування у каное-двійці, ще дві золоті медалі на чемпіонаті світу у Копенгагені завоювали чоловіки у каное-четвірках та байдарках-четвірках. Крім того, Людмила Лузан виборола ще й одиночне "срібло".

Джерело: НОК України та олімпійська команда у Facebook

Деталі: Першу золоту медаль на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное у Копенгагені вибороли на дистанції 500 м срібний олімпійський екіпаж в каное-двійці Людмила Лузан та Анастасія Четверікова.

Після цього українські спортсмени здобули ще 2 "золота" та "срібло", таким чином в українців загалом 4 нагороди.

Дослівно: "Маємо ще три медалі на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное. Каное-четвірка, 500 м, Віталій Вергелес, Андрій Рибачок, Юрій Вандюк, Тарас Міщук.

Байдарка-четвірка, 500 м, Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов, Іван Семикін.

Каное-одиночка, 500 м, Людмила Лузан.

Вітаємо спортсменів та увесь тренерський штаб на чолі з Юрієм Чебаном".

Українська правда
Теми: спорт
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