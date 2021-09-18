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Украина завоевала 3 "золота" на чемпионате мира по гребле

Суббота, 18 сентября 2021, 20:41
Фото Федерации каноэ Украины

Украинки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова стали чемпионками мира по гребле в каноэ-двойке на дистанции 500 метров, еще две золотые медали на чемпионате мира в Копенгагене завоевали мужчины в каноэ-четверках и байдарках-четверках на той же дистанции. Кроме того, Людмила Лузан завоевала еще и одиночное "серебро".

Источник: НОК Украины и олимпийская команда в Facebook

Детали: Первую золотую медаль на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Копенгагене завоевали на дистанции 500 м серебряный олимпийский экипаж в каноэ-двойке Людмила Лузан и Анастасия Четверикова.

После этого украинские спортсмены завоевали еще 2 "золота" и "серебро", таким образом, у украинцев в целом 4 награды.

Дословно: "Еще три медали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. Каноэ-четверка, 500 м, Виталий Вергелес, Андрей Рыбачок, Юрий Вандюк, Тарас Мищук.

Байдарка-четверка, 500 м, Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов, Иван Семыкин.

Каноэ-одиночка, 500 м, Людмила Лузан.

Поздравляем спортсменов и весь тренерский штаб во главе с Юрием Чебаном".

Украинская правда
Темы: спорт
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