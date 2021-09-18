Канатоходець пройшов по тросу між Ейфелевою вежею і театром на висоті 70 метрів

Трюкач Натан Полін влаштував видовище для парижан і гостей міста – у суботу він протягом 30 хвилин йшов по довгому канату на 70-метровій висоті.

Джерело: Ouest France, сторінка Ейфелевої вежі у Twitter, трансляція каналу BFMTV

Paris: le funambule Nathan Paulin s'est élancé depuis la Tour Eiffel pic.twitter.com/Z8bCxsQFr4 — BFMTV (@BFMTV) September 18, 2021

Деталі: Довжина каната становила 670 метрів, він був натягнутий між Ейфелевою вежею і Національним театром Шайо у Парижі.

La Tour Eiffel

Щоб подолати таку відстань, Поліну знадобилося 30 хвилин.

Спортивно-мистецькаий перфоманс було приурочено до відкриття Культурної олімпіади та до Днів Європейської спадщини у Парижі.

Після вдалого переходу Полін зізнався журналістам, що цей трюк дався йому нелегко.

Канатоходець вже здійснював схожий перехід у 2017 році для телемарафону, але тоді висота становила 60 метрів.