Канатоходець пройшов по тросу між Ейфелевою вежею і театром на висоті 70 метрів
Трюкач Натан Полін влаштував видовище для парижан і гостей міста – у суботу він протягом 30 хвилин йшов по довгому канату на 70-метровій висоті.
Джерело: Ouest France, сторінка Ейфелевої вежі у Twitter, трансляція каналу BFMTV
Paris: le funambule Nathan Paulin s'est élancé depuis la Tour Eiffel pic.twitter.com/Z8bCxsQFr4— BFMTV (@BFMTV) September 18, 2021
Деталі: Довжина каната становила 670 метрів, він був натягнутий між Ейфелевою вежею і Національним театром Шайо у Парижі.
Щоб подолати таку відстань, Поліну знадобилося 30 хвилин.
Спортивно-мистецькаий перфоманс було приурочено до відкриття Культурної олімпіади та до Днів Європейської спадщини у Парижі.
Після вдалого переходу Полін зізнався журналістам, що цей трюк дався йому нелегко.
Et voilà @NathanPaulinFil en pleine traversée vers le @TheatreChaillot ! 😍#tourEiffel #ChaillotExperience #JourneesDuPatrimoine pic.twitter.com/RAw3vizsjC— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) September 18, 2021
Канатоходець вже здійснював схожий перехід у 2017 році для телемарафону, але тоді висота становила 60 метрів.