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Канатоходець пройшов по тросу між Ейфелевою вежею і театром на висоті 70 метрів

Субота, 18 вересня 2021, 21:44
Фото @TheatreChaillot

Трюкач Натан Полін влаштував видовище для парижан і гостей міста – у суботу він протягом 30 хвилин йшов по довгому канату на 70-метровій висоті.

Джерело: Ouest France, сторінка Ейфелевої вежі у Twitter, трансляція каналу BFMTV

Деталі: Довжина каната становила 670 метрів, він був натягнутий між Ейфелевою вежею і Національним театром Шайо у Парижі.

 
La Tour Eiffel

Щоб подолати таку відстань, Поліну знадобилося 30 хвилин.

Спортивно-мистецькаий перфоманс було приурочено до відкриття Культурної олімпіади та до Днів Європейської спадщини у Парижі.

Після вдалого переходу Полін зізнався журналістам, що цей трюк дався йому нелегко.

Канатоходець вже здійснював схожий перехід у 2017 році для телемарафону, але тоді висота становила 60 метрів.

Фото зі сторінки Натана Поліна у Twitter
Фото зі сторінки Натана Поліна у Twitter
Автор: Fred Marie

Теми: Франціякультура
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