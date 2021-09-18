Канатоходец прошел по тросу между Эйфелевой башней и театром на высоте 70 метров
Трюкач Натан Полин устроил представление для парижан и гостей города – в субботу он в течении 30 минут шел по длинному канату на 70-метровой высоте.
Источник: Ouest France, страница Эйфелевой башни в Twitter, трансляция канала BFMTV
Paris: le funambule Nathan Paulin s'est élancé depuis la Tour Eiffel pic.twitter.com/Z8bCxsQFr4— BFMTV (@BFMTV) September 18, 2021
Длина каната составляла 670 метров, он был натянут между Эйфелевой башней и Национальным театром Шайо в Париже.
Чтобы преодолеть такое расстояние, Полину понадобилось 30 минут.
Спортивно-художественное представление было приурочено к открытию Культурной олимпиады и к Дням европейского наследия в Париже.
После удачного перехода Полин признался журналистам, что этот трюк дался ему нелегко.
Et voilà @NathanPaulinFil en pleine traversée vers le @TheatreChaillot ! 😍#tourEiffel #ChaillotExperience #JourneesDuPatrimoine pic.twitter.com/RAw3vizsjC— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) September 18, 2021
Канатоходец уже совершал похожий переход в 2017 году для телемарафона, но тогда высота составляла 60 метров.