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Канатоходец прошел по тросу между Эйфелевой башней и театром на высоте 70 метров

Суббота, 18 сентября 2021, 21:44
Фото @TheatreChaillot

Трюкач Натан Полин устроил представление для парижан и гостей города – в субботу он в течении 30 минут шел по длинному канату на 70-метровой высоте.

Источник: Ouest France, страница Эйфелевой башни в Twitter, трансляция канала BFMTV

Длина каната составляла 670 метров, он был натянут между Эйфелевой башней и Национальным театром Шайо в Париже.

 
La Tour Eiffel

Чтобы преодолеть такое расстояние, Полину понадобилось 30 минут.

Спортивно-художественное представление было приурочено к открытию Культурной олимпиады и к Дням европейского наследия в Париже.

После удачного перехода Полин признался журналистам, что этот трюк дался ему нелегко.

Канатоходец уже совершал похожий переход в 2017 году для телемарафона, но тогда высота составляла 60 метров.

Фото зі сторінки Натана Поліна у Twitter
Фото со страницы Натана Полина в Twitter
автор: Fred Marie

Темы: Франциякультура
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