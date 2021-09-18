Канатоходец прошел по тросу между Эйфелевой башней и театром на высоте 70 метров

Трюкач Натан Полин устроил представление для парижан и гостей города – в субботу он в течении 30 минут шел по длинному канату на 70-метровой высоте.

Источник: Ouest France, страница Эйфелевой башни в Twitter, трансляция канала BFMTV

Paris: le funambule Nathan Paulin s'est élancé depuis la Tour Eiffel pic.twitter.com/Z8bCxsQFr4 — BFMTV (@BFMTV) September 18, 2021

Длина каната составляла 670 метров, он был натянут между Эйфелевой башней и Национальным театром Шайо в Париже.

La Tour Eiffel

Чтобы преодолеть такое расстояние, Полину понадобилось 30 минут.

Спортивно-художественное представление было приурочено к открытию Культурной олимпиады и к Дням европейского наследия в Париже.

После удачного перехода Полин признался журналистам, что этот трюк дался ему нелегко.

Канатоходец уже совершал похожий переход в 2017 году для телемарафона, но тогда высота составляла 60 метров.