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Більше ста афганських журналістів просять у міжнародної спільноти допомоги

Субота, 18 вересня 2021, 23:52
Більше ста афганських журналістів просять у міжнародної спільноти допомоги

Понад 100 афганських журналістів звернулися до міжнародної спільноти по допомогу в захисті свободи преси в Афганістані.

Джерело: правозахисна організація "Репортери без кордонів" (RSF)

Деталі: Журналісти подали своє звернення через RSF, що 18 вересня його опублікувала.

Під зверненням анонімно підписалися 103 афганських журналісти, серед яких 20 жінок. Більшість із них досі перебуває в Афганістані, деякі з них ще працюють, деякі переховуються від можливих переслідувань, і ще 10 працівників ЗМІ були змушені виїхати з країни.

Журналісти наголошують, що найбільш нагальними є гарантії захисту, особливо – для журналісток. А велика кількість нападів на представників преси та втручання талібів у роботу медіа призвели до того, що працівники ЗМІ побоюються найгіршого.

Дослівно: "Ми всі змушені зберігати анонімність при подачі цього звернення через ризики для наших життів. Ми не хочемо, щоб журналістика вимерла в Афганістані, як це було між 1996 та 2001 роками.

Незважаючи на публічні зобов’язання талібів, ми бачимо перші конкретні ознаки загальних репресій".

Більше деталей: Підписанти зазначають, що йдеться про погрози журналістам на місцях, залякування працівників редакцій та приховану цензуру. Вони закликали мобілізувати свободу преси в Афганістані, зберегти досягнення останніх 20 років щодо незалежності ЗМІ, плюралізму та захисту журналістів.

Журналісти просять підтримки, щоб дати можливість афганським редакціям продовжувати працювати. За їх словами, у короткостроковій перспективі вони потребуватимуть як дипломатичної так і фінансової підтримки.

Теми: свобода словаАфганістанцензураЗМІ
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