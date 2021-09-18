Более ста афганских журналистов просят у международного сообщества помощи

Более 100 афганских журналистов обратились к международному сообществу за помощью в защите свободы прессы в Афганистане.

Источник: правозащитная организация "Репортеры без границ"

Детали: Журналисты подали свое обращение через RSF, которая 18 сентября его опубликовала.

Под обращением анонимно подписались 103 афганских журналиста, среди которых 20 женщин. Большинство из них до сих пор находится в Афганистане, некоторые из них еще работают, некоторые скрываются от возможных преследований, и еще 10 работников СМИ были вынуждены уехать из страны.

Журналисты отмечают, что наиболее неотложными являются гарантии защиты, особенно - для журналисток. А большое количество нападений на представителей прессы и вмешательство талибов в работу медиа привели к тому, что работники СМИ опасаются худшего.

Дословно: "Мы все вынуждены сохранять анонимность при подаче данного обращения из-за рисков для наших жизней. Мы не хотим, чтобы журналистика вымерла в Афганистане, как это было между 1996 и 2001 годами.

Несмотря на публичные обязательства талибов, мы видим первые конкретные признаки общих репрессий".

Больше деталей: Подписанты отмечают, что речь идет об угрозах журналистам на местах, запугивании работников редакций и скрытой цензуре. Они призвали мобилизовать свободу прессы в Афганистане, сохранить достижения последних 20 лет в независимости СМИ, плюрализме и защите журналистов.

Журналисты просят поддержки, чтобы дать возможность афганским редакциям продолжать работать. По их словам, в краткосрочной перспективе им потребуется как дипломатическая так и финансовая поддержка.