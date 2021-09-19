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Двоє людей загинули в серії вибухів в афганському Джелалабаді

Неділя, 19 вересня 2021, 00:46
Двоє людей загинули в серії вибухів в афганському Джелалабаді

Щонайменше дві людини були вбиті і до 20 поранені в результаті трьох вибухів в місті Джелалабад на сході Афганістану.

Джерело: AFP з посиланням на офіційного представника "Талібану", який попросив не називати його імені, представник департаменту охорони здоров'я провінції Нангархар, столицею якої є Джелалабад

Деталі: Представник "Талібану" сказав, що серед поранених були жінки та діти і що метою була патрульна машина.

За його словами, нині триває розслідування, щоб встановити масштаби збитку і причину.

Представник департаменту охорони здоров'я Нангархару повідомив AFP, що три людини були вбиті і 18 поранені.

Водночас, кілька місцевих ЗМІ повідомили, що в результаті нападів не менше двох людей загинули і 19 отримали поранення.

AFP пише, що ці атаки стали першими смертоносними вибухами після виходу військ США з Афганістану.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШААфганістан
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