Двоє людей загинули в серії вибухів в афганському Джелалабаді

Щонайменше дві людини були вбиті і до 20 поранені в результаті трьох вибухів в місті Джелалабад на сході Афганістану.

Джерело: AFP з посиланням на офіційного представника "Талібану", який попросив не називати його імені, представник департаменту охорони здоров'я провінції Нангархар, столицею якої є Джелалабад

Деталі: Представник "Талібану" сказав, що серед поранених були жінки та діти і що метою була патрульна машина.

За його словами, нині триває розслідування, щоб встановити масштаби збитку і причину.

Представник департаменту охорони здоров'я Нангархару повідомив AFP, що три людини були вбиті і 18 поранені.

Водночас, кілька місцевих ЗМІ повідомили, що в результаті нападів не менше двох людей загинули і 19 отримали поранення.

AFP пише, що ці атаки стали першими смертоносними вибухами після виходу військ США з Афганістану.