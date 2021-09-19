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Два человека погибли в серии взрывов в афганском Джелалабаде

Воскресенье, 19 сентября 2021, 00:46
Два человека погибли в серии взрывов в афганском Джелалабаде

По меньшей мере два человека были убиты и до 20 ранены в результате трех взрывов в городе Джелалабад на востоке Афганистана.

Источник: AFP со ссылкой на официального представителя "Талибана", который попросил не называть его имени, представитель департамента здравоохранения провинции Нангархар, столицей которой является Джелалабад

Детали: Представитель "Талибана" сказал, что среди раненых были женщины и дети и целью была патрульная машина.

По его словам, сейчас идет расследование, чтобы установить масштабы ущерба и причину.

Представитель департамента здравоохранения Нангархар сообщил AFP, что три человека были убиты и 18 ранены.

В то же время, несколько местных СМИ сообщили, что в результате нападений не менее двух человек погибли и 19 получили ранения.

AFP пишет, что эти атаки стали первыми смертоносными взрывами после выхода войск США из Афганистана.

Темы: СШААфганистан
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