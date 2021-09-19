ІДІЛ взяла на себе відповідальність за напад на сирійський газопровід

Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад на газопровід на електростанції Дейр-Алі в Сирії.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву, опубліковану на пов'язаних з ІДІЛ каналах Telegram, Daily Sabah, AP

Деталі: Бойовики "змогли закласти і підірвати вибухівку на газопроводі, що живить заводи Тішрін і Дейр-Алі".

Відтак в деяких частинах країни було відключено електропостачання. Наразі в усіх провінціях відновлено електрику.

Daily Sabah пише, що станції в Дейр-Алі і Тішрін не працюють.

Станція Дейр-Алі на південний схід від Дамаска генерує половину потреб Сирії в електроенергії.

Під час 10-річного конфлікту нафтогазова інфраструктура Сирії зазнавала неодноразових атак, і багато нафтових родовищ тепер перебувають за межами контрольованих урядом територій.