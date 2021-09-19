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ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на сирийский газопровод

Воскресенье, 19 сентября 2021, 01:46
DEIR-ALI

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на газопровод на электростанции Дейр-Али в Сирии.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление, опубликованное на связанных с ИГИЛ каналах Telegram, Daily Sabah, AP

Детали: Боевики "смогли заложить и подорвать взрывчатку на газопроводе, питающем заводы Тишрин и Дейр-Али".

Поэтому в некоторых частях страны было отключено электроснабжение. Сейчас во всех провинциях восстановлено электричество.

Daily Sabah пишет, что станции в Дейр-Али и Тишрин не работают.

Станция Дейр-Али к юго-востоку от Дамаска генерирует половину потребностей Сирии в электроэнергии.

Во время 10-летнего конфликта нефтегазовая инфраструктура Сирии подвергалась неоднократным атакам, и много нефтяных месторождений теперь находятся за пределами контролируемых правительством территорий.

Темы: терроризмСирия
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