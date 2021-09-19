Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на сирийский газопровод

Воскресенье, 19 сентября 2021, 01:46
ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на сирийский газопровод
DEIR-ALI

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на газопровод на электростанции Дейр-Али в Сирии.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление, опубликованное на связанных с ИГИЛ каналах Telegram, Daily Sabah, AP

Детали: Боевики "смогли заложить и подорвать взрывчатку на газопроводе, питающем заводы Тишрин и Дейр-Али".

Поэтому в некоторых частях страны было отключено электроснабжение. Сейчас во всех провинциях восстановлено электричество.

Daily Sabah пишет, что станции в Дейр-Али и Тишрин не работают.

Станция Дейр-Али к юго-востоку от Дамаска генерирует половину потребностей Сирии в электроэнергии.

Во время 10-летнего конфликта нефтегазовая инфраструктура Сирии подвергалась неоднократным атакам, и много нефтяных месторождений теперь находятся за пределами контролируемых правительством территорий.

"Украинская правда" в Threads

Темы: терроризмСирия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
терроризм
В Германии арестовали семерых предполагаемых террористов ИГИЛ, которые приехали из Украины
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны производителя Domestos, Rexona, Dove
Последние новости
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
В Киеве и ряде областей тревога: угроза баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
Все новости...
Реклама: