У Facebook відкинули звинувачення, що знали про негативний вплив своїх продуктів

Facebook відкинув повідомлення Wall Street Journal про те, що компанія знала про негативний вплив своїх продуктів, заявивши, що статті видання "приписують кричуще помилкові мотиви керівництву і співробітникам".

Джерело: віцепрезидент Facebook з глобальних питань Нік Клегг, Reuters, Bloomberg

Деталі: Клегг написав, що історії Wall Street Journal "містили навмисно невірну характеристику того, що ми намагаємося зробити, і приписували кричуще помилкові мотиви керівництву і співробітникам Facebook".

Дослівно: "В основі цієї серії лежить твердження, яке є просто помилковим: Facebook проводить дослідження, а потім систематично і свідомо ігнорує їх, якщо результати незручні для компанії. Це ставить під сумнів мотиви і наполегливу працю тисяч дослідників, політиків і інженерів Facebook, які прагнуть поліпшити якість наших продуктів і зрозуміти їх ширший (позитивний і негативний) вплив.

Це твердження може бути зроблено тільки шляхом відбору обраних цитат з окремих фрагментів матеріалу, що просочився, таким чином, щоб представити складні і нюансовані питання, наче є тільки одна правильна відповідь".

Деталі: За словами Клегга, той факт, що не кожна ідея, висунута дослідником, втілюється в життя, не означає, що команди Facebook не розглядають низку різних покращень.

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