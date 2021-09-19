В Facebook отвергли обвинение, что знали о негативном влиянии своих продуктов

Facebook отверг сообщения Wall Street Journal о том, что компания знала о негативном влиянии своих продуктов, заявив, что статьи издания "приписывают вопиюще ложные мотивы руководству и сотрудникам".

Источник: вице-президент Facebook по глобальным вопросам Ник Клегг, Reuters, Bloomberg

Детали: Клегг написал, что истории Wall Street Journal "содержали намеренно неверную характеристику того, что мы пытаемся сделать, и приписывали вопиюще ложные мотивы руководству и сотрудникам Facebook".

Дословно: "В основе этой серии лежит утверждение, которое просто ошибочно: Facebook проводит исследования, а затем систематически и сознательно игнорирует их, если результаты неудобны для компании. Это ставит под сомнение мотивы и упорный труд тысяч исследователей, политиков и инженеров Facebook, которые стремятся улучшить качество наших продуктов и понять их более широкое (положительное и отрицательное) влияние.

Это утверждение может быть сделано только путем отбора избранных цитат из отдельных фрагментов просочившегося материала таким образом, чтобы представить сложные и нюансированные вопросы, как будто есть только один правильный ответ".

Детали: По словам Клегга, тот факт, что не каждый идея, выдвинутая исследователем, воплощается в жизнь, не означает, что команды Facebook не рассматривают ряд различных улучшений.

Предыстория: