Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Facebook отвергли обвинение, что знали о негативном влиянии своих продуктов

Воскресенье, 19 сентября 2021, 06:25
В Facebook отвергли обвинение, что знали о негативном влиянии своих продуктов

Facebook отверг сообщения Wall Street Journal о том, что компания знала о негативном влиянии своих продуктов, заявив, что статьи издания "приписывают вопиюще ложные мотивы руководству и сотрудникам".

Источник: вице-президент Facebook по глобальным вопросам Ник Клегг, Reuters, Bloomberg

Детали: Клегг написал, что истории Wall Street Journal "содержали намеренно неверную характеристику того, что мы пытаемся сделать, и приписывали вопиюще ложные мотивы руководству и сотрудникам Facebook".

Дословно: "В основе этой серии лежит утверждение, которое просто ошибочно: Facebook проводит исследования, а затем систематически и сознательно игнорирует их, если результаты неудобны для компании. Это ставит под сомнение мотивы и упорный труд тысяч исследователей, политиков и инженеров Facebook, которые стремятся улучшить качество наших продуктов и понять их более широкое (положительное и отрицательное) влияние.

Это утверждение может быть сделано только путем отбора избранных цитат из отдельных фрагментов просочившегося материала таким образом, чтобы представить сложные и нюансированные вопросы, как будто есть только один правильный ответ".

Детали: По словам Клегга, тот факт, что не каждый идея, выдвинутая исследователем, воплощается в жизнь, не означает, что команды Facebook не рассматривают ряд различных улучшений.

Предыстория:

  • Ранее The Wall Street Journal, ссылаясь на осмотр внутренних документов компании, которые включали отчеты об исследованиях, онлайн-обсуждения сотрудников и проекты презентаций для высшего руководства, сообщил, что, хотя исследователи Facebook обнаружили "пагубные последствия платформы", компания не смогла их исправить.
  • В статьях Wall Street Journal отмечалось, что Facebook освободил высокопоставленных пользователей от некоторых или всех своих правил, приуменьшил негативное влияние Instagram на молодежь, внес изменения в свой алгоритм, сделавший платформу "злее", и имел слабую реакцию на тревогу сотрудников по поводу того, как платформа используется торговцами людьми в развивающихся странах.

Темы: соцсетиинтернет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
соцсети
Доходы Twitter от рекламы сократились почти вдвое – Маск
В Норвегии Facebook и Instagram запретили отслеживание пользователей для рекламы
Россияне запустили фейк о применении "Азова" и "Кракена" во Франции – ЦПД
Последние новости
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
В Киеве и ряде областей тревога: угроза баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
Все новости...
Реклама: