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В Facebook отвергли обвинение, что знали о негативном влиянии своих продуктов

Воскресенье, 19 сентября 2021, 06:25

Facebook отверг сообщения Wall Street Journal о том, что компания знала о негативном влиянии своих продуктов, заявив, что статьи издания "приписывают вопиюще ложные мотивы руководству и сотрудникам".

Источник: вице-президент Facebook по глобальным вопросам Ник Клегг, Reuters, Bloomberg

Детали: Клегг написал, что истории Wall Street Journal "содержали намеренно неверную характеристику того, что мы пытаемся сделать, и приписывали вопиюще ложные мотивы руководству и сотрудникам Facebook".

Дословно: "В основе этой серии лежит утверждение, которое просто ошибочно: Facebook проводит исследования, а затем систематически и сознательно игнорирует их, если результаты неудобны для компании. Это ставит под сомнение мотивы и упорный труд тысяч исследователей, политиков и инженеров Facebook, которые стремятся улучшить качество наших продуктов и понять их более широкое (положительное и отрицательное) влияние.

Это утверждение может быть сделано только путем отбора избранных цитат из отдельных фрагментов просочившегося материала таким образом, чтобы представить сложные и нюансированные вопросы, как будто есть только один правильный ответ".

Детали: По словам Клегга, тот факт, что не каждый идея, выдвинутая исследователем, воплощается в жизнь, не означает, что команды Facebook не рассматривают ряд различных улучшений.

Предыстория:

  • Ранее The Wall Street Journal, ссылаясь на осмотр внутренних документов компании, которые включали отчеты об исследованиях, онлайн-обсуждения сотрудников и проекты презентаций для высшего руководства, сообщил, что, хотя исследователи Facebook обнаружили "пагубные последствия платформы", компания не смогла их исправить.
  • В статьях Wall Street Journal отмечалось, что Facebook освободил высокопоставленных пользователей от некоторых или всех своих правил, приуменьшил негативное влияние Instagram на молодежь, внес изменения в свой алгоритм, сделавший платформу "злее", и имел слабую реакцию на тревогу сотрудников по поводу того, как платформа используется торговцами людьми в развивающихся странах.

Темы: соцсетиинтернет
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