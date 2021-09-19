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Погода у неділю: синоптики розповіли, де дощитиме

Неділя, 19 вересня 2021, 08:53
Погода у неділю: синоптики розповіли, де дощитиме

В Україні 19 вересня місцями дощі, повітря вдень прогріється до 13-18 градусів, на півдні – до +24.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: У неділю майже у всіх регіонах буде хмарно з проясненнями, короткочасні дощі.

У західних, Вінницькій та Житомирській областях часом дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 14-16°, на Закарпатті до +16°, у південній та східній частинах країни від +19 до +24°.

У східних областях помірний, місцями значний дощ.

У Києві та Київській області невеликий дощ очікується лише вдень. Температура у столиці 14-16°, по області 13-18°.

Погода в неділю
Погода в неділю

Хмарна з проясненнями погода збережеться й на початку наступного тижня – 20 та 21 вересня, місцями також незначні опади, різких змін кліматичних умов не передбачається.

"Українська правда" в Threads

Теми: погода
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