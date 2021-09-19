Погода в воскресенье: синоптики рассказали, где пройдут дожди

В Украине 19 сентября местами дожди, воздух днем ​​прогреется до 13-18 градусов, на юге - до +24.

Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: В воскресенье почти во всех регионах будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди.

В западных, Винницкой и Житомирской областях временами дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем ​​14-16°, на Закарпатье до +16°, в южной и восточной частях страны от +19 до +24°.

В восточных областях умеренный, местами значений дождь.

В Киеве и Киевской области небольшой дождь ожидается лишь днем. Температура в столице 14-16°, по области 13-18°.

Погода в воскресенье

Облачная с прояснениями погода сохранится и в начале следующей недели - 20 и 21 сентября, местами также незначительные осадки, резких изменений климатических условий не предвидится.