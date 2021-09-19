Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні вже зробили 11,4 млн щеплень проти Covid

Неділя, 19 вересня 2021, 09:05
В Україні вже зробили 11,4 млн щеплень проти Covid

У суботу, 18 вересня, ще 58,6 тисяч українців зробили щеплення проти коронавірусу, загалом зроблено 11,4 млн ін'єкцій вакцин.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Міністрество звітує, що 58 605 людей було вакциновано проти COVID-19 за минулу добу. Першу дозу отримали 34 743 людини, повністю імунізовані (отримали другу дозу) - 23 862 людини.

У суботу працювали 433 мобільні бригади, 1649 пунктів щеплення та 357 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 282 898 людей, з них отримали одну дозу – 6 282 896 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 137 923 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 11 420 819 щеплень.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
Усі новини...
Реклама: