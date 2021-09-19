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В Україні вже зробили 11,4 млн щеплень проти Covid

Неділя, 19 вересня 2021, 09:05

У суботу, 18 вересня, ще 58,6 тисяч українців зробили щеплення проти коронавірусу, загалом зроблено 11,4 млн ін'єкцій вакцин.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Міністрество звітує, що 58 605 людей було вакциновано проти COVID-19 за минулу добу. Першу дозу отримали 34 743 людини, повністю імунізовані (отримали другу дозу) - 23 862 людини.

У суботу працювали 433 мобільні бригади, 1649 пунктів щеплення та 357 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 282 898 людей, з них отримали одну дозу – 6 282 896 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 137 923 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 11 420 819 щеплень.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус
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