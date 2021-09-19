В Украине уже сделали 11,4 млн прививок против Covid

В субботу, 18 сентября, еще 58,6 тыс. украинцев сделали прививки против коронавируса, в целом сделано уже 11,4 млн инъекций вакцин.

Источник: данные Минздрава

Детали: Министерство отчитывается, что 58 605 человек были вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки. Первую дозу получили 34 743 человека, полностью иммунизированных (получили вторую дозу) - 23 862 человека.

В субботу работали 433 мобильные бригады, 1649 пунктов прививки и 357 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 6 282 898 человек, из них получили одну дозу – 6 282 896 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 137 923 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего сделано 11 420 819 прививок.

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