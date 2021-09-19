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Франція: скандал з підводними човнами вплине на стратегічну концепцію НАТО

Неділя, 19 вересня 2021, 10:18
Жан-Ів Ле Дриан, фото МЗС Франції

Скандал із відмовою Австралії від контракту з Францією щодо будівництва підводних човнів на користь США та Великої Британії матиме значний вплив на визначення нової стратегічної концепції НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

"НАТО на прохання президента республіки ініціювало обговорення основ Альянсу. На наступному саміті НАТО в Мадриді відбудеться кульмінація нової стратегічної концепції. Очевидно, що те, що щойно сталося, буде враховано", - сказав Ле Дріан.

Водночас, міністр наголосив, що ця ситуація не спричинить виходу з НАТО.

"Але разом з тим Європа повинна озброїтися своїм стратегічним компасом, і це буде під відповідальністю Франції в першій половині 2022 року", - додав він, маючи на увазі головування Франції в Європейському Союзі з 1 січня.

Говорячи про відкликання французьких послів у Канберрі та Вашингтоні, міністр сказав, що це рішення було прийняте через "серйозну кризу". "Була брехня, була подвійність, було серйозне порушення довіри, було зневага", - заявив він.

Міністр також нагадав, що американці вирішили вивести війська з Афганістану без консультацій з союзниками, а тепер виникла проблема з підводними човнами. "Якщо європейці не відчувають, що для того, щоб залишитися в історії, вони повинні об'єднатися і разом захищати власні інтереси, тож їхня доля бути абсолютно розрізненими",- сказав він.

У 2016 році Франція підписала контракт на 56 мільярдів євро  на поставку в Австралію 12 підводних човнів з дизельними двигунами, що називали "контрактом століття" через його масштаби.

Однак, Париж втратив контракт на субмарини після того, як президент США Джо Байден 15 вересня оголосив про новий оборонний союз Австралії, США і Британії, в рамках якого Канберрі передадуть американські технології з будівництва атомних підводних човнів, а також напрацювання в області кіберзахисту, прикладного штучного інтелекту і нарощування підводного потенціалу.

Теми: НАТОскандалФранціяАвстраліяСША
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