Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Франція: скандал з підводними човнами вплине на стратегічну концепцію НАТО

Неділя, 19 вересня 2021, 10:18
Франція: скандал з підводними човнами вплине на стратегічну концепцію НАТО
Жан-Ів Ле Дриан, фото МЗС Франції

Скандал із відмовою Австралії від контракту з Францією щодо будівництва підводних човнів на користь США та Великої Британії матиме значний вплив на визначення нової стратегічної концепції НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

"НАТО на прохання президента республіки ініціювало обговорення основ Альянсу. На наступному саміті НАТО в Мадриді відбудеться кульмінація нової стратегічної концепції. Очевидно, що те, що щойно сталося, буде враховано", - сказав Ле Дріан.

Водночас, міністр наголосив, що ця ситуація не спричинить виходу з НАТО.

"Але разом з тим Європа повинна озброїтися своїм стратегічним компасом, і це буде під відповідальністю Франції в першій половині 2022 року", - додав він, маючи на увазі головування Франції в Європейському Союзі з 1 січня.

Говорячи про відкликання французьких послів у Канберрі та Вашингтоні, міністр сказав, що це рішення було прийняте через "серйозну кризу". "Була брехня, була подвійність, було серйозне порушення довіри, було зневага", - заявив він.

Міністр також нагадав, що американці вирішили вивести війська з Афганістану без консультацій з союзниками, а тепер виникла проблема з підводними човнами. "Якщо європейці не відчувають, що для того, щоб залишитися в історії, вони повинні об'єднатися і разом захищати власні інтереси, тож їхня доля бути абсолютно розрізненими",- сказав він.

У 2016 році Франція підписала контракт на 56 мільярдів євро  на поставку в Австралію 12 підводних човнів з дизельними двигунами, що називали "контрактом століття" через його масштаби.

Однак, Париж втратив контракт на субмарини після того, як президент США Джо Байден 15 вересня оголосив про новий оборонний союз Австралії, США і Британії, в рамках якого Канберрі передадуть американські технології з будівництва атомних підводних човнів, а також напрацювання в області кіберзахисту, прикладного штучного інтелекту і нарощування підводного потенціалу.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОскандалФранціяАвстраліяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Усі новини...
НАТО
Від Вільнюса до Вільнюса
Байден: Зараз Україна не готова до членства в НАТО
Україна заслуговує на членство в НАТО – Ердоган
Останні новини
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
Усі новини...
Реклама: