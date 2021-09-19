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Франция: скандал с подводными лодками повлияет на стратегическую концепцию НАТО

Воскресенье, 19 сентября 2021, 10:18
Жан-Ив Ле Дриан, фото МИД Франции

Скандал с отказом Австралии от контракта с Францией по строительству подводных лодок в пользу США и Великобритании будет иметь значительное влияние на определение новой стратегической концепции НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"НАТО по просьбе президента республики инициировало обсуждение основ Альянса. На следующем саммите НАТО в Мадриде состоится кульминация новой стратегической концепции. Очевидно, что то, что только произошло, будет учитываться", - сказал Ле Дриан.

В то же время, министр отметил, что эта ситуация не повлечет выхода из НАТО.

"Но вместе с тем Европа должна вооружиться своим стратегическим компасом, и это будет под ответственностью Франции в первой половине 2022 года", - добавил он, имея в виду председательство Франции в Европейском Союзе с 1 января.

Говоря об отзыве французских послов в Канберре и Вашингтоне, министр сказал, что это решение было принято из-за "серьезного кризиса". "Была ложь, была двойственность, было серьезное нарушение доверия, было пренебрежение", - заявил он.

Министр также напомнил, что американцы решили вывести войска из Афганистана без консультаций с союзниками, а теперь возникла проблема с подводными лодками. "Если европейцы не чувствуют, что для того, чтобы остаться в истории, они должны объединиться и вместе защищать собственные интересы, тогда их судьба быть абсолютно разрозненными", - сказал он.

В 2016 году Франция подписала контракт на 56 млрд евро на поставку в Австралию 12 подводных лодок с дизельными двигателями, который называли "контрактом века" за его масштабы.

Однако, Париж потерял контракт на субмарины после того, как президент США Джо Байден 15 сентября объявил о новом оборонительном союзе Австралии, США и Великобритании, в рамках которого Канберре передадут американские технологии по строительству атомных подводных лодок, а также наработки в области киберзащиты, прикладного искусственного интеллекта и наращивания подводного потенциала.

Темы: НАТОскандалФранцияАвстралияСША
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