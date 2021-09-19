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В Іспанії 25 тисяч людей зібралися на вечірку попри заборону

Неділя, 19 вересня 2021, 10:43
В Іспанії 25 тисяч людей зібралися на вечірку попри заборону
Фото: Revue de presse

Близько 25 тис. молодих людей зібралися на грандіозну вечірку просто неба в Мадриді, незважаючи на заборону проведення подібних заходів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

На кадрах в соціальних мережах учасники танцюють і розпивають алкоголь на відкритих просторах між університетськими будівлями в районі Сьюдад Універсітаріа в іспанській столиці.

Про аналогічну вечірку з 8000 учасників повідомлялося також в кампусі Автономного університету в Барселоні. Зимовий семестр в Іспанії тільки почався.

Вечірки на відкритому повітрі, часто з великою кількістю алкоголю, звані в Іспанії "ботеллонами", заборонені, а вживання алкоголю в громадських місцях може призвести до великих штрафів.

Поліція Мадрида заявила, що у них було недостатньо офіцерів для розгону масового зібрання, тому вони не втручалися.

Звичайна нічне життя Іспанії як і раніше піддається деяким обмеженням через пандемію.

Ситуація з коронавірусом в Іспанії в даний час відносно спокійна, кількість нових випадків невелика. Ситуація в лікарнях заспокоїлася, і кампанія вакцинації в країні перебуває на завершальній стадії.

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинІспанія
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