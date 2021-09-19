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В Испании 25 тысяч человек собрались на вечеринку, несмотря на запрет

Воскресенье, 19 сентября 2021, 10:43
В Испании 25 тысяч человек собрались на вечеринку, несмотря на запрет
Фото: Revue de presse

Около 25 тыс. молодых людей собрались на грандиозную вечеринку под открытым небом в Мадриде, несмотря на запрет на проведение подобных мероприятий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

На кадрах в социальных сетях участники танцуют и распивают алкоголь на открытых пространствах между университетскими зданиями в районе Сьюдад Университариа в Мадриде.

Об аналогичной вечеринке с 8000 участников сообщалось также в кампусе Автономного университета в Барселоне. Зимний семестр в Испании только начался.

Вечеринки на открытом воздухе, часто с большим количеством алкоголя, называемые в Испании "ботеллонами", запрещены, а употребление алкоголя в общественных местах может привести к большим штрафам.

Полиция Мадрида заявила, что у них было недостаточно офицеров для разгона массового собрания, поэтому они не вмешивались.

Обычная ночная жизнь Испании по-прежнему подвергается некоторым ограничениям из-за пандемии.

Ситуация с коронавирусом в Испании в настоящее время относительно спокойна, количество новых случаев невелико. Ситуация в больницах успокоилась, и кампания вакцинации в стране находится на завершающей стадии.

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Темы: карантинИспания
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