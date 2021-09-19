США закликали РФ не блокувати продовження роботи місії ОБСЄ на кордоні з Україною

Сполучені Штати закликали Росію відмовитися від рішення не продовжувати термін дії місії спостерігачів ОБСЄ на російських контрольно-пропускних пунктах "Гуково" і "Донецьк".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Держдепу США.

"Заперечення Росії проти продовження мандату Місії прикордонних спостерігачів викликає глибоку заклопотаність з приводу її намірів виконувати свої міжнародні зобов'язання і конструктивно взаємодіяти з Україною", - йдеться в заяві.

У Держдепі підкреслили, що місія спостерігачів ОБСЄ відіграє важливу роль у забезпеченні прозорості пересування людей і товарів між Україною та Російською Федерацією і районами на сході України, контрольованими силами під керівництвом Росії.

"Ця невелика місія діє з липня 2014 року, і її робота в основному пов'язана із зобов'язанням, яке Росія взяла на себе при підписанні Мінського протоколу у вересні 2014 року, який, забезпечує постійний моніторинг на українсько-російському державному кордоні та перевірку з боку ОБСЄ" , - нагадали в Держдепі.

"Ми продовжуємо закликати Росію дозволити продовження мандату Місії зі спостереження за кордонами, припинити триваючу агресію проти України і сприяти мирному врегулюванню конфлікту", - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що під час засідання Постійної ради ОБСЄ Російська Федерація виголосила ухвалене президентом РФ рішення не підтримувати існуючий у рамках ОБСЄ широкий консенсус щодо продовження мандата місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон "Гуково" і "Донецьк" після 30 вересня 2021 року.

Місія ОБСЄ на блокпостах "Донецьк" і "Гуково" виконує свою діяльність з 29 липня 2014 року згідно з рішенням Постійної ради ОБСЄ, прийнятим на основі консенсусу. Місія повинна повідомляти про ситуацію на блокпостах, а також про переміщення через кордон.