Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США закликали РФ не блокувати продовження роботи місії ОБСЄ на кордоні з Україною

Неділя, 19 вересня 2021, 13:14

Сполучені Штати закликали Росію відмовитися від рішення не продовжувати термін дії місії спостерігачів ОБСЄ на російських контрольно-пропускних пунктах "Гуково" і "Донецьк".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Держдепу США.

"Заперечення Росії проти продовження мандату Місії прикордонних спостерігачів викликає глибоку заклопотаність з приводу її намірів виконувати свої міжнародні зобов'язання і конструктивно взаємодіяти з Україною", - йдеться в заяві.

У Держдепі підкреслили, що місія спостерігачів ОБСЄ відіграє важливу роль у забезпеченні прозорості пересування людей і товарів між Україною та Російською Федерацією і районами на сході України, контрольованими силами під керівництвом Росії.

"Ця невелика місія діє з липня 2014 року, і її робота в основному пов'язана із зобов'язанням, яке Росія взяла на себе при підписанні Мінського протоколу у вересні 2014 року, який, забезпечує постійний моніторинг на українсько-російському державному кордоні та перевірку з боку ОБСЄ" , - нагадали в Держдепі.

"Ми продовжуємо закликати Росію дозволити продовження мандату Місії зі спостереження за кордонами, припинити триваючу агресію проти України і сприяти мирному врегулюванню конфлікту", - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що під час засідання Постійної ради ОБСЄ Російська Федерація виголосила ухвалене президентом РФ рішення не підтримувати існуючий у рамках ОБСЄ широкий консенсус щодо продовження мандата місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон "Гуково" і "Донецьк" після 30 вересня 2021 року.

Місія ОБСЄ на блокпостах "Донецьк" і "Гуково" виконує свою діяльність з 29 липня 2014 року згідно з рішенням Постійної ради ОБСЄ, прийнятим на основі консенсусу. Місія повинна повідомляти про ситуацію на блокпостах, а також про переміщення через кордон.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАРосіякордонОБСЄУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Усі новини...
США
США оголосять про новий пакет допомоги Україні з касетними снарядами – ЗМІ
Ексдиректор ЦРУ закликав посилити тиск на Росію: Путін у дуже-дуже складній ситуації
Ексчиновники США вели таємні переговори з близькими до Кремля росіянами щодо України – ЗМІ
Останні новини
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
Усі новини...
Реклама: