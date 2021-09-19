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США призвали РФ не блокировать продление работы миссии ОБСЕ на границе с Украиной

Воскресенье, 19 сентября 2021, 13:14

Соединенные Штаты призвали Россию отказаться от решения не продлевать срок действия миссии наблюдателей ОБСЕ на российских контрольно-пропускных пунктах "Гуково" и "Донецк".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа США.

"Возражение России против продолжения мандата Миссии пограничных наблюдателей вызывает глубокую озабоченность по поводу ее намерений выполнять свои международные обязательства и конструктивно взаимодействовать с Украиной", - говорится в заявлении.

В Госдепе подчеркнули, что миссия наблюдателей ОБСЕ играет важную роль в обеспечении прозрачности передвижения людей и товаров между Российской Федерацией и районами на востоке Украины, контролируемыми силами под руководством России.

"Эта небольшая миссия действует с июля 2014 года, и ее работа в основном связана с обязательством, которое Россия взяла на себя при подписании Минского протокола в сентябре 2014 года, который "обеспечивает постоянный мониторинг на украинско-российской государственной границе и проверку со стороны ОБСЕ", - напомнили в Госдепе.

"Мы продолжаем призывать Россию разрешить продление мандата Миссии по наблюдению за границами, прекратить продолжающуюся агрессию против Украины и способствовать мирному урегулированию конфликта", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что во время заседания Постоянного совета ОБСЕ Российская Федерация объявила о принятом президентом РФ решении не поддерживать существующий в рамках ОБСЕ широкий консенсус относительно продления мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу "Гуково" и "Донецк" после 30 сентября 2021 года.

Миссия ОБСЕ на блокпостах "Донецк" и "Гуково" осуществляет свою деятельность с 29 июля 2014 года по решению Постоянного совета ОБСЕ, принятому на основе консенсуса. Миссия должна сообщать о ситуации на блокпостах, а также о перемещении через границу.

Темы: СШАРосcияграницаОБСЕУкраина
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