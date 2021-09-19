Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США призвали РФ не блокировать продление работы миссии ОБСЕ на границе с Украиной

Воскресенье, 19 сентября 2021, 13:14

Соединенные Штаты призвали Россию отказаться от решения не продлевать срок действия миссии наблюдателей ОБСЕ на российских контрольно-пропускных пунктах "Гуково" и "Донецк".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа США.

"Возражение России против продолжения мандата Миссии пограничных наблюдателей вызывает глубокую озабоченность по поводу ее намерений выполнять свои международные обязательства и конструктивно взаимодействовать с Украиной", - говорится в заявлении.

В Госдепе подчеркнули, что миссия наблюдателей ОБСЕ играет важную роль в обеспечении прозрачности передвижения людей и товаров между Российской Федерацией и районами на востоке Украины, контролируемыми силами под руководством России.

"Эта небольшая миссия действует с июля 2014 года, и ее работа в основном связана с обязательством, которое Россия взяла на себя при подписании Минского протокола в сентябре 2014 года, который "обеспечивает постоянный мониторинг на украинско-российской государственной границе и проверку со стороны ОБСЕ", - напомнили в Госдепе.

"Мы продолжаем призывать Россию разрешить продление мандата Миссии по наблюдению за границами, прекратить продолжающуюся агрессию против Украины и способствовать мирному урегулированию конфликта", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что во время заседания Постоянного совета ОБСЕ Российская Федерация объявила о принятом президентом РФ решении не поддерживать существующий в рамках ОБСЕ широкий консенсус относительно продления мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу "Гуково" и "Донецк" после 30 сентября 2021 года.

Миссия ОБСЕ на блокпостах "Донецк" и "Гуково" осуществляет свою деятельность с 29 июля 2014 года по решению Постоянного совета ОБСЕ, принятому на основе консенсуса. Миссия должна сообщать о ситуации на блокпостах, а также о перемещении через границу.

Темы: СШАРосcияграницаОБСЕУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
США
США продолжают искать способ, как доставить украинское зерно миру – посол
Санкции против топ-чиновников РФ и двух приспешников Пригожина ввели США
За помощь России США ввели санкции против компаний из Кыргызстана 
Последние новости
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
В Киеве и ряде областей тревога: угроза баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
Все новости...
Реклама: