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В Україну йде нічне похолодання

Неділя, 19 вересня 2021, 13:34
Фото: pixabay

У понеділок та вівторок у більшості регіонів України очікуються невеликі дощі, лише в південних областях – без опадів, вночі температура повітря опуститься до +1+6°, а на заході можливі заморозки.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Синоптики прогнозують, що в ніч на понеділок температура становитиме 4-9°, у південно-східній частині країни 9-14°. У понеділок вдень у західних та північних областях 8-13°, в центральних областях 11-16°, на решті території 15-20°.

У Києві 20 вересня вранці та вдень невеликий дощ, температура повітря вночі 7-9°, вдень 11-13°.

У вівторок, 21 вересня, вночі в північних областях і південній частині, вдень у східних і північно-східних областях місцями невеликі дощі, на решті території - без опадів.

Температура повітря вночі 1-6° тепла, у західних областях на ґрунті заморозки 0-3°, вдень 5-10° тепла, на Закарпатті та місцями в центральних областях до +14°.

При цьому південній частині України та у східних областях вночі 5-11° тепла, вдень –  від +13° до 18°.

У Києві в ніч на вівторок - невеликий дощ, вдень без опадів, температура повітря вночі 4-6°, вдень від +7 до +9 градусів.

Теми: погода
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