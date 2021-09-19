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В Украину идет ночное похолодание

Воскресенье, 19 сентября 2021, 13:34
Фото: pixabay

В понедельник и вторник в большинстве регионов Украины ожидаются небольшие дожди, только в южных областях – без осадков, ночью температура воздуха опустится до +1+6°, а на западе возможны заморозки.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Синоптики прогнозируют, что в ночь на понедельник температура составит 4-9°, в юго-восточной части страны 9-14°. В понедельник днем ​​в западных и северных областях 8-13°, в центральных областях 11-16°, на остальной территории 15-20°.

В Киеве 20 сентября утром и днем ​​небольшой дождь, температура воздуха ночью 7-9°, днем ​​11-13°.

Во вторник, 21 сентября, ночью в северных областях и южной части, днем ​​в восточных и северо-восточных областях местами небольшие дожди, на остальной территории - без осадков.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, в западных областях на почве заморозки 0-3°, днем ​​5-10° тепла, на Закарпатье и местами в центральных областях до +14°.

При этом южной части Украины и в восточных областях ночью 5-11° тепла, днем ​​- от +13° до +18°.

В Киеве в ночь на вторник - небольшой дождь, днем ​​без осадков, температура воздуха ночью 4-6°, днем ​​от +7 до +9 градусов.

Темы: погода
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