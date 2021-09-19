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Українець, якого відсторонили від Олімпіади, переміг на міжнародному турнірі

Неділя, 19 вересня 2021, 16:22
Українець, якого відсторонили від Олімпіади, переміг на міжнародному турнірі
Назар Коваленко

Український спортсмен Назар Коваленко, якого через недостатню кількість допінг-проб не допустили до Олімпіади в Токіо, переміг на міжнародному турнірі зі спортивної ходьби.

Джерело: Назар Коваленко у facebook 

Деталі: На своїй сторінці у соцмережі про перемогу на турнірі у Франції повідомив сам спортсмен. 

Він також опублікував фото із часом та пройденою дистанцією. Йдеться про 20 кілометрів, які він здолав за 1 годину 24 хвилини. 

 
Фото: Назар Коваленко

Що передувало: Наприкінці липня стало відомо, що трьох українських легкоатлетів – Михайла Гаврилюка, Назара Коваленка та Наталю Пироженко-Чорномаз – відсторонили від Олімпіади у Токіо.

У Федерації легкої атлетики пояснили, що у відбірковий період перед головними офіційними міжнародними турнірами сезону кожен легкоатлет повинен здати відповідну кількість змагальних та позазмагальних допінг-проб.

Українська правда
Теми: спорт
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