Українець, якого відсторонили від Олімпіади, переміг на міжнародному турнірі

Український спортсмен Назар Коваленко, якого через недостатню кількість допінг-проб не допустили до Олімпіади в Токіо, переміг на міжнародному турнірі зі спортивної ходьби.

Джерело: Назар Коваленко у facebook

Деталі: На своїй сторінці у соцмережі про перемогу на турнірі у Франції повідомив сам спортсмен.

Він також опублікував фото із часом та пройденою дистанцією. Йдеться про 20 кілометрів, які він здолав за 1 годину 24 хвилини.

Фото: Назар Коваленко

Що передувало: Наприкінці липня стало відомо, що трьох українських легкоатлетів – Михайла Гаврилюка, Назара Коваленка та Наталю Пироженко-Чорномаз – відсторонили від Олімпіади у Токіо.

У Федерації легкої атлетики пояснили, що у відбірковий період перед головними офіційними міжнародними турнірами сезону кожен легкоатлет повинен здати відповідну кількість змагальних та позазмагальних допінг-проб.