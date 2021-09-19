Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинец, которого отстранили от Олимпиады, победил на международном турнире

Воскресенье, 19 сентября 2021, 16:22
Украинец, которого отстранили от Олимпиады, победил на международном турнире

Украинский спортсмен Назар Коваленко, которого из-за недостатка допинг-проб не допустили к Олимпиаде в Токио, победил на международном турнире по спортивной ходьбе.

Источник: Назар Коваленко в facebook

Детали: На своей странице в соцсети о победе на турнире во Франции сообщил сам спортсмен.

Он также опубликовал фото со временем и пройденной дистанцией. Речь идет о 20 километрах, которые он преодолел за 1 час 24 минуты.

Что предшествовало: В конце июля стало известно, что трех украинских легкоатлетов – Михаила Гаврилюка, Назара Коваленко и Наталью Пироженко-Чорномаз – отстранили от Олимпиады в Токио.

В Федерации легкой атлетики объяснили, что в отборочный период перед главными официальными международными турнирами сезона каждый легкоатлет должен сдать соответствующее количество соревновательных и внесоревновательных допинг-проб.

Украинская правда
Темы: спорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
спорт
Украинский подросток поднялся на вершину международного рейтинга картингистов
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
МОК запретил Лондону проводить отбор на Олимпиаду-2024 из-за россиян и белорусов
Последние новости
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
В Киеве и ряде областей тревога: угроза баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
Все новости...
Реклама: