Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украинец, которого отстранили от Олимпиады, победил на международном турнире

Воскресенье, 19 сентября 2021, 16:22

Украинский спортсмен Назар Коваленко, которого из-за недостатка допинг-проб не допустили к Олимпиаде в Токио, победил на международном турнире по спортивной ходьбе.

Источник: Назар Коваленко в facebook

Детали: На своей странице в соцсети о победе на турнире во Франции сообщил сам спортсмен.

Он также опубликовал фото со временем и пройденной дистанцией. Речь идет о 20 километрах, которые он преодолел за 1 час 24 минуты.

Что предшествовало: В конце июля стало известно, что трех украинских легкоатлетов – Михаила Гаврилюка, Назара Коваленко и Наталью Пироженко-Чорномаз – отстранили от Олимпиады в Токио.

В Федерации легкой атлетики объяснили, что в отборочный период перед главными официальными международными турнирами сезона каждый легкоатлет должен сдать соответствующее количество соревновательных и внесоревновательных допинг-проб.

Украинская правда
Темы: спорт
powered by lun.ua
Главное сегодня

Разумков: За "некоторые отставки" в Раде предлагают по "50-100 тысяч"

РФ начала масштабные учения в Черном море

Россия может в любое время перейти к боевым действиям на юге Украины – Наев

фото, видеоВ российском вузе студент устроил стрельбу, 8 погибших. Люди прыгали из окон

Задержали экс-чиновника МВД: организовал теракт и убийство митингующих на Майдане

Главные новости воскресенья и ночи: "КиевПрайд", Aukus

Все новости...
спорт
Украина завоевала 3 "золота" на чемпионате мира по гребле
Украинец выиграл "золото" на чемпионате мира по скалолазанию в России
Гимнаст Верняев о "смене гражданства": Мои слова перекрутили
Последние новости
13:13
"Доступные кредиты 5-7-9%": Объем займов превысил 62 миллиарда
13:12
Глава партии "Слуга народа" об отставках в Кабмине: Еще не конец сентября...
13:10
Минздрав: 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине – невакцинированные
12:47
Рада рассмотрит "деолигархический пакет", а Разумков хочет изменить формат согласительных
12:46
Стефанчук предлагает принять закон, чтобы разрешить проводить Раду онлайн
12:42
Холодно и сыро: арктический воздух напакостит украинцам
12:36
Разумков: За "некоторые отставки" в Раде предлагают по "50-100 тысяч"
12:35
В правительстве назначили гендиректора Офиса по европейской и евроатлантической интеграции
12:11
фотоНа рейсе из Черновцов провалился грунт, "Укрзализныця" изменила маршрут поезда
11:59
Российская агрессия, Крым, COVID: в МИД назвали темы визита Зеленского в США
Все новости...