Украинец, которого отстранили от Олимпиады, победил на международном турнире

Украинский спортсмен Назар Коваленко, которого из-за недостатка допинг-проб не допустили к Олимпиаде в Токио, победил на международном турнире по спортивной ходьбе.

Источник: Назар Коваленко в facebook

Детали: На своей странице в соцсети о победе на турнире во Франции сообщил сам спортсмен.

Он также опубликовал фото со временем и пройденной дистанцией. Речь идет о 20 километрах, которые он преодолел за 1 час 24 минуты.

Что предшествовало: В конце июля стало известно, что трех украинских легкоатлетов – Михаила Гаврилюка, Назара Коваленко и Наталью Пироженко-Чорномаз – отстранили от Олимпиады в Токио.

В Федерации легкой атлетики объяснили, что в отборочный период перед главными официальными международными турнирами сезона каждый легкоатлет должен сдать соответствующее количество соревновательных и внесоревновательных допинг-проб.