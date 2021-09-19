У Мюнхені відкрився альтернативний "Октоберфест", який проходить замість всесвітньо відомого пивного фестивалю, що був скасований другий рік поспіль через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Радіо Свобода".

18 вересня, у дату початку фестивалю, мешканці зібралися недалеко від центру Мюнхену, де зазвичай відбувається святкування, одягнені у традиційні костюми і приносячи з собою пиво та закуски для святкування.

Місто відзначає цю подію іншими способами, хоча навряд чи це приверне мільйони людей як традиційний "Октоберфест".

Близько 50 ресторанів і пабів планують оформити в стилі наметів "Октоберфесту" у рамках заходу, що триватиме до 3 жовтня.

В інших пабах будуть музика "Октоберфесту", пиво і традиційні костюми. Для тих, хто не може прийти, існує онлайн-захід для участі в "Октоберфесті".

Влада сподівається, що "Октоберфест" відбудеться у 2022 році.

Раніше повідомлялося, що продажі пива в Німеччині впали на 2,7% за перші шість місяців цього року в порівнянні з тим же періодом минулого року.