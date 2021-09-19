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В Мюнхене открылся альтернативный "Октоберфест"

Воскресенье, 19 сентября 2021, 18:20

В Мюнхене открылся альтернативный "Октоберфест", который проходит вместо всемирно известного пивного фестиваля, отмененного второй год подряд из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

18 сентября, в дату начала фестиваля, жители собрались недалеко от центра Мюнхена, где обычно проходит празднование, одетые в традиционные костюмы и принося с собой пиво и закуски для празднования.

Город отмечает это событие другими способами, хотя вряд ли это привлечет миллионы людей как традиционный "Октоберфест".

Около 50 ресторанов и пабов планируют оформить в стиле палаток "Октоберфест" в рамках мероприятия, которое продлится до 3 октября.

В других пабах будут музыка "Октоберфеста", пиво и традиционные костюмы. Для тех, кто не может прийти, существуют онлайн-мероприятия для участия в "Октоберфесте".

Власти надеются, что "Октоберфест" состоится в 2022 году.

Ранее сообщалось, что продажи пива в Германии упали на 2,7% за первые шесть месяцев этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года

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Темы: Германия
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