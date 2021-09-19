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Поліція розслідує загибель двох дітей на Донеччині

Неділя, 19 вересня 2021, 18:35

Правоохоронці розслідують загибель 10-річної дівчинки та її 7-річного брата, яких знайшли у старій скрині в будинку, де проживає родина. 

Джерело: Волноваський районний відділ поліції

Деталі: Трагедія трапилась ввечері 18 вересня у селі Микільське Волноваського району. Мати дітей повідомила про їх зникнення до поліції. За її словами, вона разом із чоловіком близько 4:30 поїхали на роботу, залишивши дітей самих вдома, а коли повернулись, то їх не було.

Мати додала, що діти раніше ніколи з дому не йшли. У поліції ж кажуть, що родина перебуває на обліку у спецслужбах. 

Правоохоронці неодноразово проводили бесіди з батьками щодо недопущення зловживання алкогольними напоями та належного виконання батьківських обов’язків.

До пошуку дітей задіяли поліцію, кінологів, автопатрулі, наряди на блокпостах. Під час огляду будинку дітей знайшли в старій скрині без ознак життя. 

Наразі на місці події працює криміналістична служба. Поліція розглядає всі версії можливої загибелі брата та сестри. Попередня кваліфікація – умисне вбивство. 

Українська правда
Теми: поліціяДонецька область
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