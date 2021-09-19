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Полиция расследует гибель двух детей в Донецкой области

Воскресенье, 19 сентября 2021, 18:35
Полиция расследует гибель двух детей в Донецкой области

Правоохранители расследуют гибель 10-летней девочки и ее 7-летнего брата, которых нашли в старом сундуке в доме, где проживает семья.

Источник: Волновахский районный отдел полиции

Детали: Трагедия случилась вечером 18 сентября в селе Микольськое Волновахского района. Мать детей сообщила об их исчезновении в полицию. По ее словам, она вместе с мужем около 4:30 поехали на работу, оставив детей одних дома, а когда вернулись, то их не было.

Мать добавила, что дети раньше никогда из дома не уходили. В полиции говорят, что семья состоит на учете в спецслужбах.

Правоохранители неоднократно проводили беседы с родителями по недопущению злоупотребления алкогольными напитками и надлежащего выполнения родительских обязанностей.

К поиску детей задействовали полицию, кинологов, автопатрули, наряды на блокпостах. Во время осмотра дома детей нашли в старом сундуке без признаков жизни.

Сейчас на месте происшествия работает криминалистическая служба. Полиция рассматривает все версии возможной гибели брата и сестры. Предварительная квалификация – умышленное убийство.

Украинская правда
Темы: полицияДонецкая область
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