Тиждень в Україні розпочнеться з дощів

20 вересня в Україні дощитиме, а температура буде триматись від 8 до 20 градусів тепла.

Джерело: Укргідрометцентр для "Укрінформу"

Деталі: Невеликий дощ буде спостерігатись по всій території країни, лише у південних областях день мине без опадів. Температура вночі буде 4-9 градусів, вдень – від 8 до 13 градусів. У південних та східних областях позначки термометра будуть показувати від 7 до 12 градусів, вдень 15-20.

У столиці ніч понеділка пройде без опадів, проте вранці та вдень прогнозують невеликий дощ. Температура вночі 7-9 градусів, вдень 11-13.

У вівторок та середу синоптики прогнозують місцями невеликі дощі майже у всіх регіонах України, проте в різний час. Так, вночі 21 вересня опади очікують у північних та південних областях, вдень – у східних та північно-східних областях.

У середу дощі можуть пройти вдень у північних, західних та центральних областях. В Карпатах можливий дощ з мокрим снігом. На решті території опадів не прогнозують.

Цими днями також очікують заморозки вночі у західних областях. Загалом, температура вночі 1-6 градусів, вдень 5-10.

У столичному регіоні 21-22 вересня буде хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий дощ. Вдень 21 вересня опадів не очікують.