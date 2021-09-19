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Тиждень в Україні розпочнеться з дощів

Неділя, 19 вересня 2021, 20:05

20 вересня в Україні дощитиме, а температура буде триматись від 8 до 20 градусів тепла.

Джерело: Укргідрометцентр для "Укрінформу

Деталі: Невеликий дощ буде спостерігатись по всій території країни, лише у південних областях день мине без опадів. Температура вночі буде 4-9 градусів, вдень – від 8 до 13 градусів. У південних та східних областях позначки термометра будуть показувати від 7 до 12 градусів, вдень 15-20. 

У столиці ніч понеділка пройде без опадів, проте вранці та вдень прогнозують невеликий дощ. Температура вночі 7-9 градусів, вдень 11-13.

У вівторок та середу синоптики прогнозують місцями невеликі дощі майже у всіх регіонах України, проте в різний час. Так, вночі 21 вересня опади очікують у північних та південних областях, вдень – у східних та північно-східних областях.

У середу дощі можуть пройти вдень у північних, західних та центральних областях. В Карпатах можливий дощ з мокрим снігом. На решті території опадів не прогнозують. 

Цими днями також очікують заморозки вночі у західних областях. Загалом, температура вночі 1-6 градусів, вдень 5-10. 

У столичному регіоні 21-22 вересня буде хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий дощ. Вдень 21 вересня опадів не очікують. 

Теми: погода
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