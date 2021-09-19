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Неделя в Украине начнется с дождей

Воскресенье, 19 сентября 2021, 20:05

20 сентября в Украине пройдут дожди, а температура будет держаться от 8 до 20 градусов тепла.

Источник: Укргидрометцентр для "Укринформа"

Детали: Небольшой дождь будет наблюдаться по всей территории страны, только в южных областях день пройдет без осадков. Температура ночью будет 4-9 градусов, днем ​​– от 8 до 13 градусов. В южных и восточных областях отметки термометра будут показывать от 7 до 12 градусов, днем ​​15-20.

В столице ночь понедельника пройдет без осадков, однако утром и днем ​​прогнозируют небольшой дождь. Температура ночью 7-9 градусов, днем ​​11-13.

Во вторник и среду синоптики прогнозируют местами небольшие дожди почти во всех регионах Украины, однако в разное время. Так, ночью 21 сентября осадки ожидаются в северных и южных областях, днем ​​– в восточных и северо-восточных областях. В среду дожди могут пройти днем ​​в северных, западных и центральных областях. В Карпатах возможен дождь с мокрым снегом. На остальной территории осадков не прогнозируют.

На днях также ожидают заморозки ночью в западных областях. В общем, температура ночью 1-6 градусов, днем ​​5-10.

В столичном регионе 21-22 сентября будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Днем 21 сентября осадков не ожидают.

Темы: погода
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