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Ізраїльські учні зможуть повернутись до навчання лише з негативним тестом на COVID

Неділя, 19 вересня 2021, 20:52

Ізраїльські школярі зможуть повернутись до навчання після канікул лише з негативним результатом тесту на коронавірус – набори для експрес-тестування батькам видадуть в школах. 

Джерело: Times of Israel 

Деталі: Вказується, що влада вимушена була схвалити цю норму через зростання кількості випадків захворювання після святкування Рош га-Шана. За даними Міністерства охорони здоров’я, 59% нових випадків зафіксовані у дітей шкільного віку. 

Повернення дітей до шкіл заплановано на 30 вересня. 

Очікується, що нове правило буде запроваджене для дітей від дитячого садку до шостого класу. Перед початком навчального року батьків,чиї діти навчаються в молодшій школі попросили забрати із навчальних закладів набори для експрес-тестування, проте тоді робити тест було не обов’язково. 

Тепер же батьки повинні будуть використати відповідні набори та підписати заяву про те, що тест виявився негативним. 

Водночас, з боку вчителів та вихователів вже спостерігається критика нового правила. за їх словами, контролювати дотримання санітарних вимог – це не їх робота. 

Теми: Ізраїлькоронавірус
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