Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Израильские ученики смогут вернуться к учебе только с отрицательным тестом на COVID

Воскресенье, 19 сентября 2021, 20:52

Израильские школьники смогут вернуться к учебе после каникул только с отрицательным результатом теста на коронавирус – наборы для экспресс-тестирования родителям выдадут в школах.

Источник: Times of Israel

Детали: Указывается, что власти вынуждены были принять эту норму из-за роста количества случаев заболевания после празднования Рош ха-Шана. По данным Министерства здравоохранения, 59% новых случаев зафиксированы у детей школьного возраста.

Возвращение детей в школы запланировано 30 сентября.

Ожидается, что новое правило будет введено для детей от детского сада до шестого класса. Перед началом учебного года родителей, чьи дети учатся в младшей школе попросили забрать из учебных заведений наборы для экспресс-тестирования, однако тогда делать тест был не обязательно.

Теперь же родители должны будут использовать соответствующие наборы и подписать заявление о том, что тест оказался отрицательным.

В то же время, со стороны учителей и воспитателей уже наблюдается критика нового правила. По их словам, контролировать соблюдение санитарных требований – это не их работа.

Темы: Израилькоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Израиль
Макрон призвал Израиль увеличить помощь Украине
Месть, деньги и Вагнер. О расчеловечивании врага и кровавых миллиардах
Посольство Украины обвинило Израиль в пророссийской позиции, МИД Израиля вызывает посла
Последние новости
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
В Киеве и ряде областей тревога: угроза баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
Все новости...
Реклама: