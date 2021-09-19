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Израильские ученики смогут вернуться к учебе только с отрицательным тестом на COVID

Воскресенье, 19 сентября 2021, 20:52

Израильские школьники смогут вернуться к учебе после каникул только с отрицательным результатом теста на коронавирус – наборы для экспресс-тестирования родителям выдадут в школах.

Источник: Times of Israel

Детали: Указывается, что власти вынуждены были принять эту норму из-за роста количества случаев заболевания после празднования Рош ха-Шана. По данным Министерства здравоохранения, 59% новых случаев зафиксированы у детей школьного возраста.

Возвращение детей в школы запланировано 30 сентября.

Ожидается, что новое правило будет введено для детей от детского сада до шестого класса. Перед началом учебного года родителей, чьи дети учатся в младшей школе попросили забрать из учебных заведений наборы для экспресс-тестирования, однако тогда делать тест был не обязательно.

Теперь же родители должны будут использовать соответствующие наборы и подписать заявление о том, что тест оказался отрицательным.

В то же время, со стороны учителей и воспитателей уже наблюдается критика нового правила. По их словам, контролировать соблюдение санитарных требований – это не их работа.

Темы: Израилькоронавирус
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