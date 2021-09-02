Окупанти на Донбасі поранили українського бійця

Російські найманці обстріляли українські позиції, в результаті чого військовий отримав осколкове поранення.

Джерело: ОТУ "Схід"

Дослівно: "В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення.

Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я задовільний".

"Вогнем у відповідь українські військові припинили злочинні дії противника".

Деталі: В ОТУ "Схід" додають, що про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо: Від початку минулої доби російські найманці 4 рази порушили режим припинення вогню, українські військові відповідали на ворожі обстріли.