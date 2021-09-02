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Куба щеплюватиме дітей від 2-х років власною вакциною

Четвер, 2 вересня 2021, 04:05
Куба щеплюватиме дітей від 2-х років власною вакциною
Фото: МОЗ

Куба планує щеплювати дітей віком від 2 до 18 років власною вакциною Soberana-2, оскільки країна намагається досягти рівня вакцинації 90% до грудня.

Джерело: Reuters

Деталі: Вакцинацію підлітків розпочнуть цього тижня. А молодші діти отримуватимуть щеплення з середини вересня.

За даними державного виробника Інституту Фінлі, випробування вакцини у дітей виявилися безпечними і створили більш сильну імунну відповідь, ніж у дорослих.

У МОЗ країни заявили, що вакцинація буде подібною до щорічних щеплень проти різних дитячих хвороб.

Нині близько половини з 11,3 мільйонів жителів Куби отримали щонайменше одну дозу вакцини, причому більше 3,5 мільйона повністю щеплені.

Нагадаємо: Куба вирішила боротися з пандемією коронавірусу, змішуючи вакцини – власного виробництва і китайську.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинація
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