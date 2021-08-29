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Куба комбінуватиме власну вакцину з китайською

Неділя, 29 серпня 2021, 03:58

Куба вирішила боротися з пандемією коронавірусу, змішуючи вакцини – власного виробництва і китайську.

Джерело: Reuters

Деталі: Куба, яка до нині впроваджувала виключно власні вакцини проти коронавірусу COVID-19, почне використовувати китайську вакцину Sinopharm, щоб боротися з одним із найбільших спалахів коронавірусу у світі.

З неділі органи охорони здоров’я застосовуватимуть у центральній провінції Сєнфуегос дві дози Sinopharm у поєднанні з кубинським підсилювачем. Про це заявив голова кубинського Інституту вакцини Фінлей Вісенте Верес.

На Кубі стверджують, що ефективність комбінування вакцин становить понад 90%, не уточнюючи походження таких даних.

Невідомо також, чи дозволив кубинський регулятор застосування китайської вакцини.

Влада, яка заявила на початку цього місяця, що зможе виготовити достатню кількість вакцин для всієї Куби до вересня, не пояснила, чому вирішила використовувати іноземну.

"Міністерство охорони здоров'я заявило, що в травні мало план вакцинувати 70% населення до серпня, але поки що цей показник становить близько 30%", – сказав кубинський аналітик COVID-19 Перес Ріверол.

На Кубі спалах коронавірусу виникає на тлі дефіциту основних товарів, включаючи ліки, що викликало незадоволення урядом і призвело до загальнонаціональних протестів минулого місяця.

Кубинська влада, яка в основному звинувачує в економічній кризі посилення санкцій США, вітає пожертвування медичного обладнання та продуктів харчування таких союзників як Китай.

Хоча незрозуміло, чи китайські вакцини були подаровані, чи придбані.

Теми: вакцинаціякоронавірус


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