Компанія Авакова третій рік не сплачує кредит за віллу в Італії - ЦПК

Італійська компанія колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова не сплачує кредит 3,2 млн євро в Італії за віллу.

Джерело: повідомлення "Центру протидії корупції"

Деталі: Центр проаналізував аудиторський звіт з Італійського реєстру компаній. Йдеться про віллу площею понад 500 квадратних метрів, якою володіє компанія Авакова Avitalia.

Відповідно до даних аудиторського звіту за 2020 рік вартість даного будинку з землею складає 3,5 млн євро.

В організації заявляють, що з фінансової звітності невідомо, хто став кредитором італійських фірм Авакова. Там вважають, що факт непогашення такого кредиту може свідчити про отримання неправомірної вигоди міністром "наприклад, у формі отримання кредиту компанією, бенефіціаром якої він був".

Дослівно: "Згідно з аудиторським звітом з Італійського реєстру компаній для придбання даної нерухомості компанія, яка згодом стала частиною фірми Авакова, отримала кредит у розмірі 3,2 млн євро на 10 років.

За умовами кредиту, його виплата мала початись від 30 червня 2018 і кожні 6 місяців фірма Авакова мала б вносити певні кошти для погашення. Проте, відповідно до фінансової звітності компанії, станом на 31 грудня 2020 виплата ні кредиту, ні відсотків навіть не почалася".

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