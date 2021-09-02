Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Компанія Авакова третій рік не сплачує кредит за віллу в Італії - ЦПК

Четвер, 2 вересня 2021, 14:34

Італійська компанія колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова не сплачує кредит 3,2 млн євро в Італії за віллу.

Джерело: повідомлення "Центру протидії корупції"

Деталі: Центр проаналізував аудиторський звіт з Італійського реєстру компаній. Йдеться про віллу площею понад 500 квадратних метрів, якою володіє компанія Авакова Avitalia.

Відповідно до даних аудиторського звіту за 2020 рік вартість даного будинку з землею складає 3,5 млн євро.

В організації заявляють, що з фінансової звітності невідомо, хто став кредитором італійських фірм Авакова. Там вважають, що факт непогашення такого кредиту може свідчити про отримання неправомірної вигоди міністром "наприклад, у формі отримання кредиту компанією, бенефіціаром якої він був".

Дослівно: "Згідно з аудиторським звітом з Італійського реєстру компаній для придбання даної нерухомості компанія, яка згодом стала частиною фірми Авакова, отримала кредит у розмірі 3,2 млн євро на 10 років.

За умовами кредиту, його виплата мала початись від 30 червня 2018 і кожні 6 місяців фірма Авакова мала б вносити певні кошти для погашення. Проте, відповідно до фінансової звітності компанії, станом на 31 грудня  2020 виплата ні кредиту, ні відсотків навіть не почалася".

Передісторія:

  • У 2018 році журналісти видання "Наші гроші" знайшли на узбережжі Середземного моря в Італії віллу, якою Аваков володіє через фірму "Ferdico S.R.L", яку поглинула його фірма "Avitalia S.R.L".
  • Аваков тоді заявив, що віллу в Італії використовує під туристичний проект його дружина Інна.

Теми: Аваков


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Мораторій не діє: Мінкульт заявив про черговий історичний будинок під загрозою

Міноборони тестує в "Дії" послугу для призовників та військовозобов’язаних

Новини 2 вересня: вантажівка та фонтан, реакція Кремля на домовленості Зеленського і Байдена

Українська розвідка показала відео із спецоперації в Афганістані

Колишній суддя отримав 6 років в'язниці за хабар у 2 тисячі доларів

фото, оновлено СБУ нагрянула з обшуками у Полтавську міськраду: затримали депутата

Усі новини...
Аваков
Група із трьох осіб: "За майбутнє" Палиці, Коломойського та Авакова
Третина українців підтримала відставку Авакова, ще третині - байдуже
Перестановки в Офісі президента. Хто оточує Зеленського
Останні новини
01:39
У США призупинили місії Virgin Galactic — розслідують інцидент під час польоту
00:38
Понад 25 людей загинули через повені в США
23:48
Мораторій не діє: Мінкульт заявив про черговий історичний будинок під загрозою
23:10
Світовий банк може дати Україні 150 млн на вакцинацію та боротьбу із COVID – Ляшко
22:29
Зеленський зустрівся із керівником Apple
21:51
Міноборони тестує в "Дії" послугу для призовників та військовозобов’язаних
21:36
Новини економіки: держбюджет перевиконується, скандальний митник знайшов собі нову посаду
21:31
Рейтинг блоку Меркель впав до рекордно низького рівня за три тижні до виборів
21:18
Новини 2 вересня: вантажівка та фонтан, реакція Кремля на домовленості Зеленського і Байдена
20:55
Українська розвідка показала відео із спецоперації в Афганістані
Усі новини...