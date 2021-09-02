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Компанія Авакова третій рік не сплачує кредит за віллу в Італії - ЦПК

Четвер, 2 вересня 2021, 14:34
Компанія Авакова третій рік не сплачує кредит за віллу в Італії - ЦПК

Італійська компанія колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова не сплачує кредит 3,2 млн євро в Італії за віллу.

Джерело: повідомлення "Центру протидії корупції"

Деталі: Центр проаналізував аудиторський звіт з Італійського реєстру компаній. Йдеться про віллу площею понад 500 квадратних метрів, якою володіє компанія Авакова Avitalia.

Відповідно до даних аудиторського звіту за 2020 рік вартість даного будинку з землею складає 3,5 млн євро.

В організації заявляють, що з фінансової звітності невідомо, хто став кредитором італійських фірм Авакова. Там вважають, що факт непогашення такого кредиту може свідчити про отримання неправомірної вигоди міністром "наприклад, у формі отримання кредиту компанією, бенефіціаром якої він був".

Дослівно: "Згідно з аудиторським звітом з Італійського реєстру компаній для придбання даної нерухомості компанія, яка згодом стала частиною фірми Авакова, отримала кредит у розмірі 3,2 млн євро на 10 років.

За умовами кредиту, його виплата мала початись від 30 червня 2018 і кожні 6 місяців фірма Авакова мала б вносити певні кошти для погашення. Проте, відповідно до фінансової звітності компанії, станом на 31 грудня  2020 виплата ні кредиту, ні відсотків навіть не почалася".

Передісторія:

  • У 2018 році журналісти видання "Наші гроші" знайшли на узбережжі Середземного моря в Італії віллу, якою Аваков володіє через фірму "Ferdico S.R.L", яку поглинула його фірма "Avitalia S.R.L".
  • Аваков тоді заявив, що віллу в Італії використовує під туристичний проект його дружина Інна.

"Українська правда" у Threads

Теми: Аваков
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