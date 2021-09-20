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В житловому районі Техасу розбився військовий літак

Понеділок, 20 вересня 2021, 01:18
В житловому районі Техасу розбився військовий літак

В житловому районі Лейк-Ворт штату Техас (США) розбився військовий навчально-тренувальний літак – було поранено щонайменше двох осіб.

Джерело: Reuters з посиланням на начальника пожежної частини Лейк-Ворт Райана Артура

Деталі: Два пілоти літака були госпіталізовані після катапультування.

Як повідомляється, один з парашутів пілота зачепився за лінії електропередач.

За словами Артура, три будинки були пошкоджені, але ніхто з жителів не постраждав. Він зазначив, що "цей інцидент міг бути набагато гіршим, враховуючи, що цей літак впав в житловому районі".

Дим піднімається від місця, де літак врізався в житловий район
Дим піднімається від місця, де літак врізався в житловий район

Jorge Moreno Jr/via REUTERS

"Українська правда" у Threads

Теми: авіаСША
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