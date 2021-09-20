В жилом районе Техаса разбился военный самолет

В жилом районе Лейк-Уорт штата Техас (США) разбился военный учебно-тренировочный самолет - были ранены не менее двух человек.

Источник: Reuters со ссылкой на начальника пожарной части Лейк-Уорт Райана Артура

Детали: Два пилота самолета были госпитализированы после катапультирования.

Как сообщается, один из парашютов пилота зацепился за линии электропередач.

По словам Артура, три дома были повреждены, но никто из жителей не пострадал. Он отметил, что "этот инцидент мог быть гораздо хуже, учитывая, что этот самолет упал в жилом районе".