Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В жилом районе Техаса разбился военный самолет

Понедельник, 20 сентября 2021, 01:18

В жилом районе Лейк-Уорт штата Техас (США) разбился военный учебно-тренировочный самолет - были ранены не менее двух человек.

Источник: Reuters со ссылкой на начальника пожарной части Лейк-Уорт Райана Артура

Детали: Два пилота самолета были госпитализированы после катапультирования.

Как сообщается, один из парашютов пилота зацепился за линии электропередач.

По словам Артура, три дома были повреждены, но никто из жителей не пострадал. Он отметил, что "этот инцидент мог быть гораздо хуже, учитывая, что этот самолет упал в жилом районе".

Дым поднимается от места, где самолет врезался в жилой район
Дым поднимается от места, где самолет врезался в жилой район

Jorge Moreno Jr/via REUTERS

Темы: авиаСША
powered by lun.ua
Главное сегодня

Западные области Украины приблизились к "красному уровню" – Ляшко

Монобольшинство хочет сменить руководителя аппарата ВРУ

Новости 20 сентября: стрельба в Перми, продление карантина

"Слуги" решили, кого предложить на пост главы правоохранительного комитета

"Слуга народа" определилась с кандидатом на довыборы на 184 округе

НАБУ вручило первую подозрение в недостоверным декларированием: "повезло" брату судьи Вовка

Все новости...
авиа
Украина и Азербайджан договорились об увеличении квоты разрешений на перевозку
Ryanair готовит значительное расширение в Украине после соглашения об открытом небе с ЕС
У греческого острова Самос разбился самолет со свидетелем по делу Нетаньяху
Последние новости
03:54
"Мы ищем решение Донбасса и Крыма на всех площадках" – Зеленский в Нью-Йорке
02:47
В Минздраве назвали предварительную причину смерти юноши в Киевской области после вакцинации
01:48
Аэропорт "Херсон" закрыли на реконструкцию
00:54
Минздрав: В Украине проходят спецоперации по выявлению липовых ковидних справок
00:28
Западные области Украины приблизились к "красному уровню" – Ляшко
23:51
Зеленский прибыл в США
23:18
Почти 100% смертей в результате COVID-19 были среди невакцинированных – Ляшко
22:46
Во вторник дожди по всей территории Украины
21:51
Монобольшинство хочет сменить руководителя аппарата ВРУ
21:32
Новости экономики: иностранцы уходят из руководства "Нафтогаза", ВВП
Все новости...