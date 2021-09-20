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У неділю в Україні зафіксували 2 265 хворих на COVID, госпіталізували 1 255

Понеділок, 20 вересня 2021, 08:17

За добу 19 вересня в Україні зафіксували 2 265 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 44 летальних випадків від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 1 255 осіб, одужали 565 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Найбільше випадків захворювання за останню добу зареєстрували у Харківській (218), Чернівецькій (200), м. Київ (183), Одеській (182) та Тернопільській (174) областях

Серед 2 265 виявлених хворих 275 діти (12,1%) і 22 медпрацівники (менше 1%).

У цю неділю протестовано: методом ПЛР – 13 058 осіб, методом ІФА – 2 011 осіб, експрес-тестами – 9 723 особи.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 350 646 осіб, із них 2 231 417 осіб (майже 95%) одужали, але 54 919 осіб (2,3%) померли.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяМОЗ
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