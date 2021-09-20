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В воскресенье в Украине зафиксировали 2 265 больных COVID, госпитализировали 1 255

Понедельник, 20 сентября 2021, 08:17

За сутки 19 сентября в Украине зафиксировали 2 265 случаев заболевания коронавирусной болезни и 44 летальных случаев от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 1 255 человек, выздоровели 565 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Больше всего случаев заболевания за последние сутки зарегистрировали в Харьковской (218) и Черновицкой (200) областях, в г. Киев (183), в Одесской (182) и Тернопольской (174) областях

Среди 2 265 выявленных больных 275 детей (12,1%) и 22 медработники (менее 1%).

В это воскресенье протестировано: методом ПЦР – 13 058 человек, методом ИФА – 2 011 человек, экспресс-тестами – 9 723 человека.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 350 646 человек, из них 2 231 417 человек (почти 95%) выздоровели, но 54 919 человек (2,3%) умерли.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияМинздрав
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