Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В воскресенье в Украине зафиксировали 2 265 больных COVID, госпитализировали 1 255

Понедельник, 20 сентября 2021, 08:17

За сутки 19 сентября в Украине зафиксировали 2 265 случаев заболевания коронавирусной болезни и 44 летальных случаев от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 1 255 человек, выздоровели 565 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Больше всего случаев заболевания за последние сутки зарегистрировали в Харьковской (218) и Черновицкой (200) областях, в г. Киев (183), в Одесской (182) и Тернопольской (174) областях

Среди 2 265 выявленных больных 275 детей (12,1%) и 22 медработники (менее 1%).

В это воскресенье протестировано: методом ПЦР – 13 058 человек, методом ИФА – 2 011 человек, экспресс-тестами – 9 723 человека.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 350 646 человек, из них 2 231 417 человек (почти 95%) выздоровели, но 54 919 человек (2,3%) умерли.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Covid-2019
Путин вышел к ошалевшей толпе в Дербенте, внезапно забыв о ковиде
Хорошее слово о Covid-19. Как пандемия открыла новые возможности в науке и медицине
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
Все новости...
Реклама: