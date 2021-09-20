Затримали експосадовця МВС: організував теракт і вбивство мітингарів на Майдані

Правоохоронці затримали колишнього працівника керівного складу управління громадської безпеки Головного управління МВС у Києві Юрія Спаських, який під час Революції Гідності організував теракт та вбивство мітингувальників.

Джерело: Офіс генпрокурора, джерела "Української правди" у правоохоронних органах

Дослівно ОГП: "У лютому 2014 року підозрюваний, виконуючи явно злочинний наказ керівництва ГУМВС України в м. Києві та перевищуючи повноваження… організував терористичний акт та вбивство мітингувальників.

Внаслідок таких дій підозрюваного заподіяно тяжкі наслідки, зокрема у вигляді вбивства 3 осіб, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 14 особам та тілесних ушкоджень середньої тяжкості 59 особам".

Деталі: В Офісі генпрокурора не називають ім’я підозрюваного, але за даними джерел УП, затриманий Юрій Спаських.

Зазначається, що експравоохоронець почав переховуватися від органів слідства та суду після повідомлення йому про підозру на початку вересня. Його оголосили у розшук.

Спаських інкримінують організацію на виконання явно злочинного наказу терористичного акту, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу.