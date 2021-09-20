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Задержали экс-чиновника МВД: организовал теракт и убийство митингующих на Майдане

Понедельник, 20 сентября 2021, 10:24
Задержали экс-чиновника МВД: организовал теракт и убийство митингующих на Майдане
Фото Укринформа

Правоохранители задержали бывшего работника руководящего состава управления общественной безопасности Главного управления МВД в Киеве Юрия Спасских, который во время Революции Достоинства организовал теракт и убийство митингующих.

Источник: Офис генпрокурора, источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно ОГП: "В феврале 2014 года подозреваемый, выполняя явно преступный приказ руководства ГУМВД Украины в. Киеве и превышая полномочия... организовал террористический акт и убийство митингующих.

В результате таких действий подозреваемого причинены тяжкие последствия, в частности в виде убийства 3 человек, причинения тяжких телесных повреждений 14 лицам и телесных повреждений средней тяжести 59 лицам".

Детали: В Офисе генпрокурора не называют имя подозреваемого, но по данным источников УП, задержан Юрий Спасских.

Отмечается, что экс-правоохранитель начал скрываться от органов следствия и суда после сообщения ему о подозрении в начале сентября. Его объявили в розыск.

Спасских инкриминируют организацию на выполнение явно преступного приказа террористического акта; незаконного препятствования проведению собраний, митингов; умышленных убийств и законченных покушений на убийства; причинение умышленных тяжких телесных повреждений, а также превышение власти и служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа.

Украинская правда

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Темы: МайданОфис генпрокурораМВД
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