Маргінальні політики, котрі відправилися у Крим, нікого там не представляють, окрім себе – МЗС

Українське міністерство закордонних справ вважає, що маргінальні політики, котрі поїхали до окупованого Криму, не мають нічого спільного із позицією своїх країн щодо півострова.

Джерело: коментар речника МЗС України Олега Ніколенка

Пряма мова: "Росія видає бажане за дійсне, називаючи кількох маргинальних політиків "міжнародними спостерігачами" на виборах в Криму.

Іноземні уряди чітко заявили, що не визнаватимуть підсумків російського голосування на тимчасово окупованих територіях України.

Ба більше, за нашою інформацією, наші партнери застерігали своїх політиків від відвідування Кримського півострова".

Деталі: За словами речника українського відомства, немає жодних підстав ставити під сумнів міжнародну позицію щодо Криму.

Українське МЗС розглядає приїзд "агентів російського впливу" в Крим як їхню приватну ініціативу.

Ніколенко додав, що вони нікого не представляють, окрім себе, тож ця поїздка жодним чином не легітимізує незаконний виборчий процес.

Зокрема, до Криму відправилися деякі екс-політики з Франції та Сербії.