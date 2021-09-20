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Маргинальные политики, которые отправились в Крым, никого там не представляют, кроме себя – МИД

Понедельник, 20 сентября 2021, 11:22
Маргинальные политики, которые отправились в Крым, никого там не представляют, кроме себя – МИД

Украинское министерство иностранных дел считает, что маргинальные политики, которые поехали в оккупированный Крыму, не имеют ничего общего с позицией своих стран относительно полуострова.

Источник: комментарий пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко

Прямая речь: "Россия выдает желаемое за действительное, называя нескольких маргинальных политиков "международными наблюдателями" на выборах в Крыму.

Иностранные правительства четко заявили, что не будут признавать итогов российского голосования на временно оккупированных территориях Украины.

Более того, по нашей информации, наши партнеры предостерегали своих политиков от посещения Крымского полуострова".

Детали: По словам представителя украинского ведомства, нет никаких оснований ставить под сомнение международную позицию по Крыму.

Украинский МИД рассматривает приезд "агентов российского влияния" в Крым как их частную инициативу.

Николенко добавил, что они никого не представляют, кроме себя, и эта поездка никоим образом не легитимизирует незаконный избирательный процесс.

В частности, в Крым отправились некоторые экс-политики из Франции и Сербии.

Украинская правда

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Темы: КрымМИД
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